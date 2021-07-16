В борьбе с огнем: как военная авиация тушит пожары в Якутии
Вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 Минобороны за сутки сбросили на очаги около четырехсот тонн воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Якутии лесными пожарами охвачены уже свыше полутора миллионов гектаров. Стена пламени находится всего в пяти километрах от деревень. Чтобы отсечь ее от домов, экстренно оборудуются защитные полосы.
Вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76 Минобороны за сутки сбросили на очаги около четырехсот тонн воды. В труднодоступных районах идет заброска парашютистов-десантников Авиалесоохраны.
Мелкие пожары засыпают землей, а крупные, в том числе верховые тушат контролируемыми встречными палами. За сутки удалось ликвидировать 41 очаг возгорания, но ежедневно возникают новые термоточки. Сейчас на территории республики пылают более 130 природных пожаров.