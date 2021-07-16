Воробьев объяснил, почему в Подмосковье отменяют посещение ресторанов по QR-коду

Система QR-кодов в ресторанах, кафе и других заведениях общепита в Подмосковье с 19 июля будет носить только рекомендательный характер. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Пускать в заведения будут всех, вне зависимости от вакцинации, однако вернется требование измерять температуру на входе, нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию, уточнил он.

По словам губернатора, ресторанный бизнес давно предлагал смягчить требования для посетителей.

«Все эти меры – чтобы облегчить работу экономики, но прививка по-прежнему важна и нужна», - цитирует Воробьева сайт областного правительства.

Он также поблагодарил жителей за хорошие темпы вакцинации - привились более 2,4 млн человек или 40% от всех жителей старше 18 лет - и соблюдение ими санитарных мер, что позволило стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Подмосковье.

С 28 июня в Московской области посещать кафе и рестораны можно было только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, или предъявив справку о наличии антител. Посещение гражданами зоопарков, игровых комнат и аттракционов запретили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене системы QR-кодов при посещении городского общепита. Как пояснил градоначальник, система выполнила свою задачу.