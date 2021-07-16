Переломы и многочисленные травмы: первые кадры с места ДТП в Москве с участием троих детей

«Звезда» публикует кадры с места ДТП в Москве на улице Авиаторов с участием легкового автомобиля. На видео запечатлен момент эвакуации иномарки.

В пятницу днем женщина, находившаяся за рулем Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшим в аварии детям 9 месяцев, 4 года и 5 лет. Позже стало известно, что в результате ДТП дети получили перелом основания черепа, перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму. Один ребенок в момент ДТП находился в коляске.

В пресс-службе ГИБДД по столице добавили, что с места аварии пострадавший пятилетний мальчик был эвакуирован в медучреждение на вертолете.