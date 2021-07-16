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«Честь и хвала»: эксперт оценил действия экипажа Ан-28 с отказавшим двигателем

Анна Касаткина
16:46 16.07.2021
Пилоты всегда должны быть готовы к любым внештатным ситуациям на борту, отметил Анатолий Костылев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пилоты при аварийной ситуации на борту выполняют заранее отработанный набор действий, вне зависимости от типа воздушного судна и условий полета. Об этом «Звезде» рассказал заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского госуниверситета Анатолий Костылев, комментируя жесткую посадку Ан-28 в Томской области.

«Если отказали оба двигателя, да хоть и один, всегда это называется аварийная ситуация. И, естественно, предусмотрен определенный набор действий, которые каждый экипаж знает и отрабатывает на тренажерах. Тренировка для всех обязательна, независимо, на каких самолетах летают, высоко, далеко, быстро, медленно. Справился экипаж - молодцы, честь и хвала им», - сказал собеседник.

Экипаж Ан-28, следовавшего из города Кедровый в Томск, был вынужден совершить жесткую посадку, так как, по предварительной информации, у самолета отказал двигатель. На борту находилось 15 пассажиров, включая трех детей, и четыре члена экипажа. Все они выжили и даже серьезно не пострадали, лишь капитан воздушного судна получил перелом ноги.

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