Путин заявил о преодолении в России экономических последствий пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом последствия пандемии COVID-19 в РФ преодолены. По словам главы государства, экономика восстановилась.

«Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», - уточнил Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС в режиме видеоконференции.

По словам президента, принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин примет участие в онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждаться варианты выхода из экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, а также пути обеспечения стран региона вакцинами от коронавируса.