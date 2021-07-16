Путин примет участие в неофициальной встрече лидеров экономик АТЭС

Президент РФ Владимир Путин примет участие в онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как было отмечено, неофициальная дополнительная встреча лидеров состоится в онлайн-формате. Планируется, что в ходе переговоров будут обсуждаться варианты выхода из экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, а также пути обеспечения стран региона вакцинами от коронавируса.

«Лидеры обменяются взглядами на совместные шаги для восстановления экономики и...пути сдерживания пандемии COVID-19 посредством быстрой, безопасной и эффективной вакцинации», - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она уточнила, что по результатами встречи состоится специальная пресс-конференция, в ходе которой будут подведены итоги диалога.