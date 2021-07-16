Власти Москвы разъяснили порядок работы ночных заведений с 19 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 19 июля, в Москве возобновляется оказание услуг общепита, в том числе на фуд-кортах и ночью.

При этом первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что, если предприятия Москвы решили не пользоваться QR-кодами, то они могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением требований, передает РИА Новости.

«Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23.00 до 6.00 при условии соблюдения либо ограничений», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

При этом допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода.

Ранее сообщалось, что столичный мэр Сергей Собянин принял решение об отмене системы QR-кодов при посещении ресторанов и кафе в городе.По словам Собянина, система выполнила свою задачу.