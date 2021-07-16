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Самолет АН-28 пропал с радаров в Томской области

Анна Назайкина
13:25 16.07.2021
По предварительной информации, пропавший борт совершал рейс из города Кедровый в Томск.
Самолет АН-28 пропал с радаров в Томской области
© Фото: Wikimedia
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В Томской области пропал с радаров самолет Ан-28. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Как уточняется, на борту воздушного судна находится, по разным данным, от 13 до 17 человек, в том числе четыре ребенка.

«Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски», - говорится в сообщении.

По информации агентства, пропавший борт совершал рейс из города Кедровый в Томск.

«По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка», - сказал собеседник агенства.

Как сообщает ТАСС, удалось установить координаты возможного местонахождения самолета.

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