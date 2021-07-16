Ученые нашли древнейшие организмы на Земле

Окаменелые останки микробов, жившие в гидротермальной системе под морским дном 3,42 миллиарда лет назад, найдены группой международных исследователей под руководством ученых Болонского университета в Италии.

Обнаруженные микрофоссилии указывают на существование в древности живых организмов, выделявших метан.

В ходе научной работы ученые провели анализ образов пород, которые были собраны в зеленокаменном поясе Барбертон в Южной Африке. Статья с выводами опубликована в журнале Science Advances, выдержки приводит РИА новости.

Зеленокаменные пояса представляют собой структурные элементы древней континентальной платформы, которая образовалась в архейском периоде, то есть 4-2,5 миллиарда лет назад.

Обнаруженные микрофоссилии обладают богатой углеродом внешней оболочкой. Также у них хорошо различимо ядро.

Как предположили исследователи, микроорганизмы селились вдоль стен полостей с теплой водой из гидротермальных систем, которые располагались ниже морского дна на несколько метров. Кроме микрофоссилий, полости считаются средой обитания еще ряда самых ранних микробных сообществ.

Согласно выводам ученых, полости с теплой водой из гидротермальных систем являлись самой древней из известных на данные момент экосистем, где обитали живые организмы.