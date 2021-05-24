Ученые нашли общие механизмы в образовании золота и простокваши

Образование редких месторождений сверхобогащенного золота на протяжении нескольких десятилетий ставило в тупик ученых. Речь идет об отложениях драгоценного металла в Балларате в Австралии, Серра Паладе в Бразилии и Красном озере в Онтарио, где залежи могут образоваться за считанные дни, месяцы или годы, хотя обычно этот процесс занимает десятки и сотни тысяч лет.

На примере отложений сверхобогащенного золота из шахты Брюсджек на северо-западе Британской Колумбии был раскрыт секрет появления таких «сверхскоростных» жил, пишет Science alert.

Обычно залежи золота формируются, когда горячая вода течет через горные породы и растворяет минимальные объемы вещества, в результате золото концентрируется в трещинах земной коры.

Принцип формирования отложений сверхобогащенного золота иной, секрет кроется в характеристиках коллоидного раствора, из которого образуются залежи. Коллоиды, в свою очередь, состоят из заряженных наночастиц золота, отталкивающихся друг от друга. После разрушения заряда они слипаются, образуя «желе», застревающее в трещинах горных пород. В итоге формируются прожилки сверхобогащенного золота.

Механизмы формирования таких отложений ученые сравнили с прокисанием молока. Молоко представляет собой водный раствор, состоящий из нескольких компонентов, в том числе микроскопических шариков жира. Когда молоко свежее, его рН нейтрален, а жировые частицы обладают отрицательным зарядом и отталкиваются друг от друга. При скисании молока уровень рН снижается, что приводит к разрушению поверхностного заряда на частицах жира, которые отделяются от молочной сыворотки и слипаются друг с другом.