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Меркель заявила о различии в позициях Германии и США по «Северному потоку-2»

Иван Линдеманн
01:33 16.07.2021
Однако у стран есть и точки соприкосновения. И Берлин, и Вашингтон считают важным сохранить транзит через Украину.
Меркель заявила о различии в позициях Германии и США по «Северному потоку-2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Позиции Германии и США по «Северному потоку-2» различаются. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с американским президентом Джо Байденом.

«Обсудили Россию и Украину, и в этой связи "Северный поток-2". У нас тут различные оценки того, что несет этот проект», - сказала она.

В чем именно заключается различие, Меркель не уточнила. Однако у стран есть и точки соприкосновения. И Берлин, и Вашингтон считают важным сохранить транзит через Украину.

«ФРГ и ЕС приложили много усилий для заключения договора о транзите газа через Украину, стоит надеяться, что он будет сохранен», - подчеркнула канцлер Германии.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по транзиту газа через Украину. Он напомнил, что «Газпром» подписал контракт на прокачку определенного объема российского сырья потребителям в Европе через территорию Украины.

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