Путин рассказал о позиции России в вопросе транзита газа через Украину

Россия будет выполнять свои обязательства по транзиту газа через Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что «Газпром» подписал контракт на прокачку определенного объема российского природного газа потребителям в Европе через территорию Украины.

«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта (по транзиту газа) и, безусловно, будет полностью их выполнять», – отметил глава государства.

Путин также добавил, что обсуждать коммерческие проекты как «Северный поток - 2» невозможно в нормандском формате, так как это политическая площадка.

Ранее Путин ответил на основные вопросы о своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована 12 июля на сайте Кремля.