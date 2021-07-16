Более 90 человек погибли в Германии из-за наводнения

В результате разрушительного наводнения на западе Германии погибли 94 человека. По последним данным в земле Северный Рейн - Вестфалия насчитывается 43 жертвы, в Рейнланд-Пфальце - 51. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По данным издания Focus, пропавшими без вести числятся более тысячи человек.

Стихия разбушевалась в ночь на 15 июля, когда мощные потоки воды смыли шесть домов в городе Айфель. Потопы вызваны интенсивными дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Повсюду затоплены улицы и многочисленные разрушения. По данным метеорологов, циклон «Бернд», принесший сильную непогоду, будет действовать в Европе еще около суток.