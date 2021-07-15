Потопы в Германии унесли жизни более 30 человек

Количество жертв мощных наводнений в Германии выросло до 33. В их числе двое спасателей, сообщает немецкое издание Bild.

Восемнадцать человек погибли только в районе Арвайлер, причины произошедшего устанавливаются. Пропавшими без вести числятся от 50 до 70 человек, рассказал министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц.

Потопы вызваны интенсивными дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Повсюду затоплены улицы и многочисленные разрушения - в частности, в коммуне Шульд стихией разрушено шесть домов. По данным метеорологов, циклон Бернд, принесший сильную непогоду, будет действовать в Европе еще около суток.