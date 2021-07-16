На МАКС-2021 покажут экспортную версию новейшего истребителя Су-57

На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, представят экспортную версию новейшего истребителя пятого поколения Су-57 - Су-57Э.

«В статической части экспозиции будут представлены самолеты военной, транспортной, стратегической и специальной авиации ОАК, включая перспективный многофункциональный Су-57Э», - говорится в сообщении от Объединенной авиастроительной корпорации.

Также будут представлены МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300 - их впервые покажут широкой публике. Они будут представлены как на статистической стоянке, так и в летной программе.

Ранее сообщалось, что на авиасалоне представят беспилотный охотник за дронами.