На МАКС-2021 покажут экспортную версию новейшего истребителя Су-57
Также будут представлены МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300 - их впервые покажут широкой публике. Они будут представлены как на статистической стоянке, так и в летной программе.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Су-57, МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, представят экспортную версию новейшего истребителя пятого поколения Су-57 - Су-57Э.
«В статической части экспозиции будут представлены самолеты военной, транспортной, стратегической и специальной авиации ОАК, включая перспективный многофункциональный Су-57Э», - говорится в сообщении от Объединенной авиастроительной корпорации.
Также будут представлены МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300 - их впервые покажут широкой публике. Они будут представлены как на статистической стоянке, так и в летной программе.
Ранее сообщалось, что на авиасалоне представят беспилотный охотник за дронами.