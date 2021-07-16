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На МАКС-2021 покажут экспортную версию новейшего истребителя Су-57

Тимур Шерзад
12:03 16.07.2021
Также будут представлены МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300 - их впервые покажут широкой публике. Они будут представлены как на статистической стоянке, так и в летной программе.  
На МАКС-2021 покажут экспортную версию новейшего истребителя Су-57
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Су-57, МАКС-2019
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На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля, представят экспортную версию новейшего истребителя пятого поколения Су-57 - Су-57Э. 

«В статической части экспозиции будут представлены самолеты военной, транспортной, стратегической и специальной авиации ОАК, включая перспективный многофункциональный Су-57Э», - говорится в сообщении от Объединенной авиастроительной корпорации. 

Также будут представлены МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300 - их впервые покажут широкой публике. Они будут представлены как на статистической стоянке, так и в летной программе.  

Ранее сообщалось, что на авиасалоне представят беспилотный охотник за дронами. 

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