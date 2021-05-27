Онколог назвал продукты, которые помогут снизить риск возникновения рака

Врачи-онкологи уверены наверняка, что здоровое питание является наиболее эффективной профилактикой раковых заболеваний. Как рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев, опытным путем были выделены десять продуктов, которые при регулярном употреблении помогут снизить риск возникновения онкологических опухолей.

Если нет других противопоказаний, медики советуют включать в рацион чеснок, так как в нем присутствуют соединения, которые защищают от рака кожи, толстой кишки и легких, пишет «Российская газета».

Брокколи содержит сильные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли груди. В цельных зернах находятся противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены.

В особую категорию отнесены цитрусовые продукты. В грейпфрутах содержатся вещества - монотерпены, которые помогают снизить риск развития всех видов рака, так как выводят канцерогенные вещества из организма. Апельсины и лимоны содержат лимонен, который заставляет работать иммунные клетки, уничтожающие в свою очередь - раковые.

Кроме того, в список входят грибы, морские водоросли, льняное семя, виноград, черника, томаты, зеленый чай и зелень с темными листьями, которая способствует выведению из организма опасных радикалов, провоцирующих возникновение рака.