В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 в России
Каждая смена доминирующего геноварианта обычно сопровождается увеличением количества случаев инфицирования , заявил эксперт.
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ объясняется тем, что произошла смена доминирующего штамма COVID-19. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», - рассказал собеседник агенства.
Ранее Александр Горелов назвал сроки стабилизации в России ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции.