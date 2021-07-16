В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19 в России Анна Назайкина Каждая смена доминирующего геноварианта обычно сопровождается увеличением количества случаев инфицирования , заявил эксперт. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ объясняется тем, что произошла смена доминирующего штамма COVID-19. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», - рассказал собеседник агенства. Ранее Александр Горелов назвал сроки стабилизации в России ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика