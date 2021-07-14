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В Роспотребнадзоре назвали сроки стабилизации COVID-19 в России

Анна Назайкина
07:06 14.07.2021
Так как активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас идет постепенный переход к фазе стабилизации, которая продлится весь июль, заявил Горелов.
В Роспотребнадзоре назвали сроки стабилизации COVID-19 в России
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Фаза стабилизации заболеваемости коронавирусом в России будет продолжаться весь текущий месяц и займет начало августа. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов. Раньше этого срока говорить о тенденции к снижению заболеваемости не приходится.

«Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», - цитирует ТАСС эксперта.

Однако Горелов подчеркнул, что данный прогноз является оптимистичным вариантом развития событий. Его можно ожидать при условии сознательного отношения к вакцинации и соблюдению мер по ограничению распространения вируса.

Эпидемиологическая ситуации в России остается сложной, карта страны по уровню заболеваемости напоминает «лоскутное одеяло». Эксперт также напомнил, что важно понимать структуру развития эпидемиологического процесса – она включает в себя фазы роста, стабилизации и снижения заболеваемости, каждая из которых длится около месяца.

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