Названы дата и место похорон Петра Мамонова

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре. Лидера «Звуков Му» похоронят в подмосковном городе Верея, где он жил последние 25 лет, сообщила «Звезде» вдова артиста Ольга Мамонова.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля на 71-м году жизни. Он был госпитализирован с COVID-19 в конце июня. Состояние артиста ухудшалось, врачи вынуждены были перевести его на ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. К сожалению, после двух недель борьбы за жизнь Мамонов скончался.

Актер и музыкант Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также Мамонов является основателем и солистом группы «Звуки Му».