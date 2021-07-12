Директор МакSим назвала «впрыскиванием яда» сообщения об ухудшении ее состояния

Генеральный директор российский певицы МакSим Маргарита Соколова в беседе со «Звездой» опровергла сообщения об ухудшении ее состояния. Также, по ее словам, информация о том, что у артистки начался сепсис, не соответствует действительности.

«Информация на вчерашний вечер от докторов, что мы идем очень мелкими шагами к лучшему состоянию, поэтому давайте прекратим уже все дебаты. Про сепсис - это ложь на сегодняшний день. Не хочу, чтобы народ верил и переживал... Хотелось бы, чтобы все как-то успокоились сейчас, потому что опять кто-то влил яду в медиапространство и опять побеспокоили народ. Это впрыскивание яда для того, чтобы лишь бы что-то написать, сильно отравляет жизнь людей, настраивая их на негатив. Так не должно быть», - заявила она.

Ранее СМИ сообщали, что в легких певицы начался сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

О том, что МакSим госпитализировали, стало известно в июне. У 38-летней певицы обнаружили пневмонию, но тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Через несколько дней артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.