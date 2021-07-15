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«На линии огня залповых ливней»: москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

Анна Назайкина
09:53 15.07.2021
Ливни, грозы и град несколько снизят рекордные показатели жары, заявил эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Global Look Press
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и до 32 градусов тепла.

«В отдельных районах Москвы прольются скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, местами возможен град диаметром до двух-трех сантиметров. Это будет происходить мозаично. В каких-то районах столицы будет по-прежнему ярко светить солнце, испепеляющий зной. А кто-то окажется на линии огня залповых ливней», - сказал эксперт.

Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости. По словам Тишковца, она готова к тому, чтобы в небе началось формирование отдельных засветок мощных кучевых облаков, местами переходящих в дождевое, даже грозовое состояние. Переменная облачность будет наблюдаться во второй половине дня и особенно в вечерний час пик, в период с 18 до 19 часов.

«Причем модельные расчеты показывают, что местами выпадет до 8-13 мм дождя - это существенная цифра. Соответственно, при прохождении грозовых облаков вероятно шквалистое усиление ветра. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Естественно, это несколько собьет рекордные показатели жары до +32, +33 в Москве», - добавил синоптик.

Ранее Тишковец заявил, что накануне, 14 июля, температурный рекорд 1951 года был повторен в Москве. По его словам, это уже второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток.

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