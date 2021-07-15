Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала цитатой писателя-сатирика Михаила Жванецкого решение США об эвакуации афганцев.

«Вспомнился Жванецкий: “Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок”. Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала она в своем Telegram-канале.

В Белом доме ранее подтвердили информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена планируют на последней неделе июля начать эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.

Ранее главам МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане.