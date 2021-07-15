Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Олеся Степакова
08:32 15.07.2021
В Белом доме ранее подтвердили информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена планируют на последней неделе июля начать эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала цитатой писателя-сатирика Михаила Жванецкого решение США об эвакуации афганцев.

«Вспомнился Жванецкий: “Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок”. Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози.  И не приходи. Все вот так», – написала она в своем Telegram-канале.

В Белом доме ранее подтвердили информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена планируют на последней неделе июля начать эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.

Ранее главам МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США выводом войск из Афганистана де-факто признали провал своей двадцатилетней миссии. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на рост угрозы террористических нападений в Афганистане.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:44 Спорт
Видео
Матыцин прокомментировал отстранение двух российских пловцов перед Олимпиадой в Токио
07:58 В стране и мире
В Роструде разъяснили порядок отстранения от работы непривитых сотрудников
05:00 Армия
Видео
Расчеты «Торнадо-Г» подавили наступление войск «противника» в Алабино
05:16 В стране и мире
Видео
В освобожденном от террористов сирийском Хан-Шейхуне открылась новая больница
04:07 В стране и мире
Космический глаз: в Петербурге завершают испытания аппаратуры для орбитальной обсерватории «Спектр-М»
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе
Специалисты предупредили о смертельно опасном растении в Подмосковье
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.