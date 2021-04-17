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Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло

Алена Миронова
13:03 17.04.2021
Нутрициолог рассказала, какое масло наиболее полезно для здоровья.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: A. Held, blickwinkel, Globallookpress
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Следует помнить, что не все виды масел одинаково полезны для нашего организма. О том, какое из всех наиболее полезно для здоровья, «Звезде» рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Эксперт отметила, что подсолнечное масло - наименее полезное из всех. 

«Подсолнечное масло - самый яркий представитель растительных масел. В них содержится большое количество полинасыщенных жиров, и они менее всего устойчивы к нагреванию. Они быстро окисляются и могут выделять вредные свободные радикалы во время приготовления. Так опасно готовить на подсолнечном масле, тем более если оно используется несколько раз», - рассказала нутрициолог.

Из подсолнечного масла, заметила эксперт, можно выделить две категории - рафинированное и нерафинированное. Так, подсолнечное нерафинированное масло холодного отжима считается очень полезным для организма. В нем содержится витамин E, D, омега-3 и омега-6, витамин K. Однако при употреблении в большом количестве масло может наносить вред - при жарке выделяются альдегиды, различные канцерогены, которые могут провоцировать воспаление в организме, проблемы сердечно-сосудистой системы, различные кишечные заболевания, онкологические болезни.

«Про оливковое масло. Оно является достаточно полезным и меньше вреда наносит организму. Особенно если выбирать холодного отжима нерафинированное масло - оно очень полезно для сердца, для нервной системы, существует как профилактика гастритов и язв. В нем также содержатся витамины А, E, D и К», - подчеркнула Писарева.

Эксперт добавила, что оливковое масло первого отжима Extra Virgin имеет высокую температуру - точку дымления - это 190 градусов. На нем можно готовить. Оно более пригодно для жарки, чем подсолнечное масло, потому что у подсолнечного масла ниже температура - точка дымления.

«Оливковое масло как раз является стабильным и термоустойчивым. При его нагревании не выделяются канцерогены. Нужно соблюдать меру. Если говорить о вреде оливкового масла, то стоит соблюдать меру, потому что оно достаточно калорийно, например, для людей, которые сидят на диете, и если есть проблемы с лишним весом. Нужно употреблять в умеренном количестве. Также стоит быть аккуратным гипертоникам, потому что оливковое масло способно снижать кровяное давление», - предупредила эксперт. 

Большую пользу для организма несет сливочное масло. Оно помогает устранять воспаление, улучшать работу сердца, укреплять сосуды, является источником витамина А, дает энергию для организма.

«Витамин D в нем содержится, витамины B, E и PP.  Но полезнее считают сливочное масло, которое имеет большую жирность. Лучше покупать масло 82,5 %. Чем меньше жирность, тем больше добавлено в него растительных жиров. Маргарин является более вредным, чем сливочное масло», - заметила Писарева.

Однако жарить на сливочном масле не рекомендуется. Для этих целей лучше выбрать топленое масло - или, как его называют, масло гхи. Следует также иметь в виду, что в случае непереносимости лактозы, сливочное масло может вызывать метеоризм, диарею, различные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также оно имеет достаточно высокую калорийность. Следует соблюдать меру при его употреблении.

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