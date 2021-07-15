Матыцин прокомментировал отстранение двух российских пловцов перед Олимпиадой в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что временно отстраненные пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио.

«Как бы ситуация ни складывалась, нужна юридически основанная позиция. Важный фактор - взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие», - сказал глава ведомства.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) на время отстранила двух российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Подчеркивалось, что граждан РФ временно отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).