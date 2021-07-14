Названы продукты, которые опасно есть в жару

Некоторые продукты в знойную погоду могут приводить к обезвоживанию организма. Также определенная пища в жару может привести к набору лишнего веса. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог Маргарита Макуха.

«В жару не рекомендуется употреблять сладости, сладкие газированные напитки и мороженое. Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций. В сладких продуктах с содержанием крема в жаркую погоду особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии», - пояснила врач.

По словам Макухи, в жаркую погоду следует воздержаться от соленых продуктов и копченостей: они приводят к обезвоживанию организма. Также специалист порекомендовала отказаться от жирных продуктов и фастфуда, так как они могут спровоцировать появление лишнего веса - в жару физическая активность сокращается.

«Кофе также может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений», - заявила эксперт.

Кроме того, нанести организму большой вред в жару можно, употребляя спиртные напитки, так как при высоких температурных показателях увеличивается токсический эффект алкоголя.