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Специалисты предупредили о смертельно опасном растении в Подмосковье

Анна Назайкина
06:36 15.07.2021
В случае отравления цикутой человека трудно спасти, даже если его успели привезти в больницу, предупредила эксперт.
Специалисты предупредили о смертельно опасном растении в Подмосковье
© Фото: pixabay
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В Подмосковье у реки Пехорки было обнаружено опасное для здоровья и жизни человека ядовитое растение цикута, рассказала ботаник, доцент кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова Елена Суслова. Она отметила, что данное растение входит в число наиболее ядовитых растений мира.

«Цикута появляется весной, когда туристы, байдарочники ищут что-то пожевать, сделать салатик. Вот тогда и случается пик отравлений...Если человек поел цикуты, спасти его довольно трудно, даже если пациента успели привезти в больницу», — заявила эксперт в эфире «Радио 1».

Специалист предупредила, что данное растение сильно похоже на укроп — цветки цикуты белого или желтоватого цвета. По запаху оно напоминает сельдерей. Основное отличие — в корневище, в разрезе которого есть содержащие токсины полости. Цикута встречается на болотах, по берегам рек, в заболоченных ольшаниках.

Ранее заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского Сергей Богданов рассказал о главной опасности борщевика.

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