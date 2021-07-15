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Мэр Майами объяснил свое заявление об авиударах по Кубе

Иван Линдеманн
06:00 15.07.2021
По словам мэра Флориды, он не призывал наносить авиаудары по Кубе, а всего лишь приводил пример реакции властей США на инциденты в различных точках мира.
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиударах по Кубе
© Фото: pixabay
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Градоначальник американского Майами Фрэнсис Суарес объяснил свое предложение о нанесении авиаударов по Кубе. Свой комментарий Суарес озвучил в интервью телеканалу MSNBC.

По словам мэра Флориды, он не призывал наносить авиаудары по Кубе, а всего лишь приводил пример реакции властей США на инциденты в различных точках мира. Суарес подчеркнул, что американские администрации разных времени могли рассматривать любые варианты в различных театрах военных действий.

«Один из них, который я привел в качестве примера, авиаудары в Косово при администрации Клинтона», - сказал Суарес.

Мэр добавил, что он не военный эксперт и не имеет никакого отношения к армии, и у него нет экспертизы, которая есть у военных. Он заключил, что конечно решение в любом случае будет принимать армия.

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