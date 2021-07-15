Мэр Майами призвал власти США нанести авиаудар по Кубе

Власти США должны вмешаться в ситуацию на Кубе, которая охвачена антиправительственными протестами. Так считает мэр Майами Фрэнсис Суарес.

В эфире телеканала Fox News он даже заявил, что в Белом доме должны рассмотреть возможность нанесения авиаударов по этой стране.

«Я предлагаю, чтобы этот вариант был тем, который необходимо изучить, и его нельзя просто отбросить как вариант, которого нет на столе», - сказал он.

Также Суарес считает, что американские власти должны обеспечить восстановление отключенного правительством Кубы интернета.

Позднее мэр Майами в интервью Miami Herald признался, что ждал звонка от президента США Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Кубу.

Антиправительственные протесты на Кубе начались 11 июля. Поводом стала нестабильная экономическая ситуация в стране и ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.