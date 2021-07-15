Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Во Владимирской области введена обязательная вакцинация отдельных групп населения

Ян Брацкий
23:51 15.07.2021
Подлежащие вакцинации сотрудники должны получить первый компонент вакцины до 15 июля, а полностью завершить прививочную кампанию власти региона должны к середине сентября.
Во Владимирской области введена обязательная вакцинация отдельных групп населения
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Власти Владимирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных групп населения. Соответствующее постановление издал главный санитарный врач по региону.

«Я, главный государственный санитарный врач по Владимирской области Т.Е. Данилова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Владимирской области расценивается как неблагополучная», - говорится в постановлении, текст которого приводит РИА Новости.

В соответствии с распоряжением Даниловой, обязательной вакцинации подлежат работники образования, социальной сферы, медики, полицейские, сотрудники фармацевтический компаний, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых организаций, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, театров, кинотеатров, музеев и библиотек.

Вышеуказанные категории сотрудников должны быть привиты первым компонентом вакцины в срок до 15 июля, а до 15 сентября они должны получить второй компонент. Предстоит привить не менее 60 процентов от общей численности работников организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:42 В стране и мире
Видео
От эпатажа «Звуков Му» к покаянию: история жизни Петра Мамонова
17:50 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания боевика, готовившего теракт в Москве
14:56 В стране и мире
Видео
Гигантский «пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
17:20 В стране и мире
Видео
Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок
14:29 В стране и мире
В Кремле заявили, что территориальная целостность Украины не подвергается сомнению в России
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.