В стране и мире Коронавирус Во Владимирской области введена обязательная вакцинация отдельных групп населения Ян Брацкий Подлежащие вакцинации сотрудники должны получить первый компонент вакцины до 15 июля, а полностью завершить прививочную кампанию власти региона должны к середине сентября. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Власти Владимирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных групп населения. Соответствующее постановление издал главный санитарный врач по региону. «Я, главный государственный санитарный врач по Владимирской области Т.Е. Данилова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Владимирской области расценивается как неблагополучная», - говорится в постановлении, текст которого приводит РИА Новости. В соответствии с распоряжением Даниловой, обязательной вакцинации подлежат работники образования, социальной сферы, медики, полицейские, сотрудники фармацевтический компаний, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых организаций, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, театров, кинотеатров, музеев и библиотек. Вышеуказанные категории сотрудников должны быть привиты первым компонентом вакцины в срок до 15 июля, а до 15 сентября они должны получить второй компонент. Предстоит привить не менее 60 процентов от общей численности работников организаций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика