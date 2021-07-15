Ученый оценил идею «вызова дождя» для спасения от аномальной жары

На фоне аномальной жары многие задумываются об идее искусственного «вызова дождя». В теории это должно помочь спасти людей от зноя и помочь в ситуации с пожарами. Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский оценил реалистичность этой идеи.

По словам эксперта, технически вызвать дождь возможно – для этого над облаками распыляют специальные аэрозоли. Однако это очень дорого, и не обязательно поможет в текущих условиях, когда речь идет о блокирующем антициклоне.

«В условиях такого антициклона, какой навис сейчас над Центральной Россией, вызвать дождь все равно не получится, поскольку влаги в воздухе достаточно мало. Здесь технологии бессильны. Но облегчить жизнь людям в жаркую погоду вполне возможно», - сказал Чернокульский в беседе с «Известиями».

Ранее стало известно, что температурный рекорд 1951-го года был повторен в Москве в среду, 14 июля. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1. Это уже второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток.