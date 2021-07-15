В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко на встрече, прошедшей на этой неделе в Санкт-Петербурге, обсуждали вопросы поддержки Минска на фоне жестких санкций Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», - подчеркнул Песков в ходе пресс-конференции с журналистами.

Накануне в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что президенты по итогам встречи дали правительствам двух стран поручения подготовить план противодействия санкциям.

Ранее в Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Лукашенко, которая прошла 13 июля в Санкт-Петербурге.