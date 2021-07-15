Число жертв наводнения в Германии возросло до 58 человек

В МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц рассказали о девяти новых жертвах наводнения. Таким образом, общее число погибших в ФРГ увеличилось до 58.

«Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших», - цитирует выступление главы МВД Рейнланд-Пфальца Роджер Левенц на телеканале SWR РИА Новости.

В результате стихии на западе ФРГ погибли по меньшей мере 58 человек.

Ранее сообщалось, что потопы были вызваны интенсивными дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Повсюду затоплены улицы и многочисленные разрушения - в частности, в коммуне Шульд стихией разрушено шесть домов.

Кроме того, днем в четверг сообщалось о 33 погибших в результате наводнений.