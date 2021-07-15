«Не терпел никакой лажи»: режиссер Лобан рассказал о работе с Мамоновым

Актер и музыкант Петр Мамонов был человеком очень строгим, но при этом добрым и чутким во всем, что касается творчества. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал кинорежиссер Сергей Лобан.

По его словам, впервые он увидел Мамонова на концерте групп, которые играли музыку хэви-металл.

«Почему-то среди тяжелых групп вдруг выступила очень странная группа и там такой человек был непонятный, все кричали "Петя – отец родной!" в зале. И я вообще не понял, что это было, это было вообще ни на что непохоже... А потом мы страшно его любили и ходили по пять раз на спектакль "Лысый брюнет"... Через много лет нам удалось посотрудничать», – рассказал Лобан.

В совместной работе Мамонов оказался очень строгим и его даже боялись, отметил режиссер.

«К творчеству относился серьезно и ответственно, не терпел никакой лажи, и коммуницировать с ним было непросто... Но при этом он был, конечно, человеком очень добрым и, наверное, интересным, и очень чутким во всем, что касается творчества, поэтому мы у него всему учились», – пояснил собеседник.

Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, на 71-м году жизни. Последние несколько недель он провел в больнице в Коммунарке, куда был госпитализирован с коронавирусом.

Ранее воспоминаниями о Мамонове поделился Павел Лунгин. Режиссер отметил, что это был «человек огромного масштаба личности».