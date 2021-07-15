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Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера

Виктория Ивашечкина
22:00 15.07.2021
Политик подчеркнула, что планирует взять паузу и подумать о собственных интересах.
Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, каким будет ее первый день после ухода с государственной должности. Об этом она рассказала в ходе выступления в Университете Джона Хопкинса в США.

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек», — отметила Меркель, передает ТАСС.

Политик подчеркнула, что планирует взять паузу и подумать о собственных интересах. По словам Меркель, за последние 16 лет у нее не было на это времени.

Ранее Ангела Меркель заявила, что собирается покинуть политику после выборов в бундестаг ФРГ, проведение которых планируется в сентябре текущего года.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Меркель является опытным политиком, а также прямолинейным и надежным человеком. Также президент России отметил, что канцлер Германии способна отстаивать свою позицию.

По словам Путина, ему и Меркель удалось построить деловые отношения.

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