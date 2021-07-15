Меркель рассказала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, каким будет ее первый день после ухода с государственной должности. Об этом она рассказала в ходе выступления в Университете Джона Хопкинса в США.
«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек», — отметила Меркель, передает ТАСС.
Политик подчеркнула, что планирует взять паузу и подумать о собственных интересах. По словам Меркель, за последние 16 лет у нее не было на это времени.
Ранее Ангела Меркель заявила, что собирается покинуть политику после выборов в бундестаг ФРГ, проведение которых планируется в сентябре текущего года.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Меркель является опытным политиком, а также прямолинейным и надежным человеком. Также президент России отметил, что канцлер Германии способна отстаивать свою позицию.
По словам Путина, ему и Меркель удалось построить деловые отношения.