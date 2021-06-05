Путин признался, что будет скучать по Меркель

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что ему и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось построить деловые отношения. Глава государства утвердительно ответил на вопрос, будет ли он скучать по этому политику.

«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю, — сказал он в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Кроме того, по словам Путина, Меркель является опытным политиком, а также прямолинейным и надежным человеком. Также президент России отметил, что канцлер Германии способна отстаивать свою позицию.

Ранее Меркель заявила, что собирается покинуть политику после выборов в бундестаг ФРГ, проведение которых планируется в сентябре.