Железнодорожники ЦВО завершают подготовку к прокладке второй ветки БАМа

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к проведению завершающего этапа подготовительных работ для возведения второй ветки БАМа в Амурской области.

В ходе проведения подготовительных работ военнослужащие завершили возведение блочно-модульного городка для строителей, а также разработали карьер для добычи горной породы. На данный момент военнослужащие продолжают прокладывать подъездные пути для прокладки железнодорожных путей через Амурскую тайгу.

При этом с помощью бульдозеров военные железнодорожники проводят расчистку местности от деревьев, а прилегающие к железнодорожному полотну участки дорог расчищаются военнослужащими вручную и при помощи бензопил. Для засыпки болотистых участков путей используется скальная порода, добытая в ближайшем к месту работ разработанном карьере.

Подъездные пути необходимы для обеспечения движения большегрузной техники, использующейся для проведения дальнейшей работы по подготовке насыпи и укладки рельсового полотна второй ветки БАМа.

Всего военные железнодорожники ЦВО построят больше половины второй ветки Байкало-Амурской магистрали - 183 километра из запланированных 340 километров. К работам привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. Для проживания личного состава развернуты три блочно-модульных городка на станциях Дрогошевск, Дугда и Тунгала.