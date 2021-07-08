В Амурской области открыли второй блочно-модульный городок для военнослужащих, участвующих в реконструкции БАМа

В Амурской области открыли второй блочно-модульный городок для военных железнодорожников, которые участвуют в реконструкции БАМа.

Созданию комфортных условий проживания для строителей уделяют особое внимание. Автономный комплекс рассчитан на 60 человек - он включает в себя жилые и штабные модули, столовую, спортзал, комнаты досуга и другие помещения. Всего к стройке привлечены полторы тысячи бойцов инженерных войск.

Владимир Путин на последнем совещании с членами правительства предложил активнее задействовать военнослужащих, а также специалистов из Средней Азии, чтобы не переносить сроки работ на БАМе и Транссибе. О нехватке рабочих рук президенту доложили вице-премьеры.