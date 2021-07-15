Более 30 рейсов в Шереметьево отменили или задержали из-за подтопления

Более 30 рейсов были задержаны или отменены в столичном аэропорту «Шереметьево» в четверг вечером, 15 июля, на фоне подтопления.

По информации «Яндекс. Расписание», на 20:20 в Шереметьево 34 рейса задержано, два отменены.

Ранее сообщалось, что сильный ливень, который накрыл Москву и область в четверг, 17 июля, подтопил участок территории московского аэропорта. При этом сообщалось, что взлет и посадка воздушных судов проходят в штатном режиме.

По последним данным, Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня, из-за которого возникло подтопление.

Сотрудники МЧС уже предупредили москвичей о том, что до конца суток в городе ожидаются не только ливень и порывы ветра до 23 м/c, но и местами град. Ранее власти города и области рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды. Жителям посоветовали быть осторожнее на улице и за рулем.