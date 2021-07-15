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«Умел держать зал в радостном напряжении»: лидер группы «Крематорий» о творчестве Мамонова

Вадим Синицын
20:15 15.07.2021
Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Петр Мамонов обладал редким даром на сцене – он умел в одиночку удерживать зал в изумлении на протяжении весь спектакль. Таким воспоминанием об артисте поделился со «Звездой» лидер группы «Крематорий» Армен Григорян.

«Был на его спектаклях. Словом, это был не только артист сам по себе, но и создатель такого жанра… Крайне редко встретишь артиста, который может держать в моноспектакле зал в напряжении радостном в течение полутора часов. Поэтому я с большим удовольствием ходил на его спектакли. Надо сказать, что он еще и музыкантом был прекрасным, замечательным актером. Не знаю, наградили его званием Заслуженного артиста или нет, но он действительно заслуженный артист России», - рассказал Григорян.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Он был госпитализирован с COVID-19 в конце июня. Состояние артиста ухудшалось, врачи вынуждены были перевести его на ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. К сожалению, после двух недель борьбы за жизнь Мамонов скончался.

Актер и музыкант Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также Мамонов является основателем и солистом группы «Звуки Му».

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