«Все, что он делал, было волшебно»: Джоанна Стингрей о Петре Мамонове

Все, что делал Петр Мамонов, было волшебно, и он буквально являлся иконой русского искусства – музыки и актерского мастерства. Таким мнением поделилась со «Звездой» певица и продюсер Джоанна Стингрей, широко известная в России из-за своей популяризаторской деятельности, связанной с советской и пост-советской рок-сценой.

«Я только услышала новости по поводу Петра Мамонова. Это просто страшно, это просто грустно, что он не здесь больше. Он был икона всего русского искусства, музыкант, актер… Я просто помню, как он пел, как он двигался на сцене… Он был великолепный, все, что он делал, было волшебно. Поэтому это просто страшный опыт, это очень грустно, я думаю, как и для всех людей в России. Это грустный, грустный день», - поделилась Стингрей.

Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце прошлого месяца. Артист лежал на ИВЛ в Коммунарке, введенный в медикаментозную кому. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Актер известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также он является основателем и солистом группы «Звуки Му».