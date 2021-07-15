Галанин рассказал, чему всем следует поучиться у Мамонова

Актер и музыкант Петр Мамонов за свою жизнь многое успел и понял для себя важные, сокровенные вещи. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал основатель рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Пройти такой путь от группы "Звуки Му"... выйти на "Остров"... За человеческую жизнь так здорово пройти свой путь. Ведь жизнь летит очень быстро. Мы все думаем: "мы успеем, еще много впереди всего". Но, вы знаете, как показывает жизнь, я слежу за собой и за тем, что творится вокруг: не успеваем. А вот он успел. Молодец. Он понял самые какие-то важные, самые сокровенные вещи», - пояснил собеседник.

Галанин также посоветовал всем посмотреть, пропустить через себя последние интервью Мамонова, чтобы понять, как нужно распоряжаться своей жизнью.

«Светлая память, царствие небесное Петру Николаевичу. Спасибо судьбе и Богу за то, что мы были знакомы, что мы встречались, общались», - сказал музыкант.

Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, на 71-м году жизни. В конце июня артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией и спустя некоторое время перевели на ИВЛ из-за ухудшения состояния.