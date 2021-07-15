«Шире, чем рок-н-ролл»: Александр Ф. Скляр поделился воспоминаниями о Петре Мамонове

Советский и российский музыкант Александр Ф. Скляр в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об актере Петре Мамонове. Напомним, в четверг, 15 июля, стало известно о смерти артиста.

«Мне просто очень-очень грустно. Потому что Петр Николаевич - это один из столпов нашей русской современной культуры. Он шире, чем рок-н-ролл, без сомнения. Его уход - это мое личное горе и многих людей, которые слушали его, прислушивались к нему, следили за ним и за тем, что он делает. Могу только высказать свои самые глубокие соболезнования. Это общее для нас всех горе», - отметил музыкант.

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. Спустя некоторое время музыканта перевели на ИВЛ, его состояние ухудшилось.

Накануне его супруга, Ольга Мамонова, сообщила, что музыкант находится в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии пятнадцатые сутки на аппарате искусственной вентиляции легких.