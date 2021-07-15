ФСБ опубликовала кадры задержания боевика, готовившего теракт в Москве
Личность задержанного в интересах следствия не раскрывается.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
ФСБ опубликовали видео задержания боевика, который готовил теракт в Москве в июле в местах массового скопления людей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике террориста компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, в используемых средствах связи были найдены инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело. Личность задержанного в интересах следствия не раскрывается