В Иерусалиме нашли участок стены времен Первого Храма, устоявший при вторжении вавилонян
В Иерусалиме обнаружили участок стены, который датируется временем создания знаменитого Первого храма. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля, речь идет о сооружении, возведенном во времена Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока.
Открытие было сделано в национальном парке «Город Давида». Найденное сооружение позволяет лучше определить топографию фортификаций древнего Иерусалима еще до вторжения вавилонян.
Фрагмент практически неповрежденной стены соединяет два других участка, которых ранее нашли на восточном склоне в 1960-х годах. Ширина сохранившейся части стены составляет около пяти метров, высота достигает трех метров.
Храм Соломона, или Первый Иерусалимский храм - легендарное хранилище скрижалей с десятью заповедями. Сооружение, согласно библейским преданиям, было стерто с лица земли в 586 году до нашей эры во время вторжения вавилонян.