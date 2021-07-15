Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Иерусалиме нашли участок стены времен Первого Храма, устоявший при вторжении вавилонян

Светлана Иванова
17:24 15.07.2021
Открытие было сделано в национальном парке «Город Давида».
В Иерусалиме нашли участок стены времен Первого Храма, устоявший при вторжении вавилонян
© Фото: via www.imago-images.de www.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

В Иерусалиме обнаружили участок стены, который датируется временем создания знаменитого Первого храма. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля, речь идет о сооружении, возведенном во времена Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока.

Открытие было сделано в национальном парке «Город Давида». Найденное сооружение позволяет лучше определить топографию фортификаций древнего Иерусалима еще до вторжения вавилонян.​

Фрагмент практически неповрежденной стены соединяет два других участка, которых ранее нашли на восточном склоне в 1960-х годах. Ширина сохранившейся части стены составляет около пяти метров, высота достигает трех метров.

Храм Соломона, или Первый Иерусалимский храм - легендарное хранилище скрижалей с десятью заповедями. Сооружение, согласно библейским преданиям, было стерто с лица земли в 586 году до нашей эры во время вторжения вавилонян.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 В стране и мире
Умер Петр Мамонов
17:50 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала кадры задержания боевика, готовившего теракт в Москве
14:56 В стране и мире
Видео
Гигантский «пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
17:20 В стране и мире
Видео
Работают криминалисты: кадры из автобуса, в котором мужчина с ножом напал на пассажирок
14:29 В стране и мире
В Кремле заявили, что территориальная целостность Украины не подвергается сомнению в России
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.