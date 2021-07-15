В Иерусалиме нашли участок стены времен Первого Храма, устоявший при вторжении вавилонян

В Иерусалиме обнаружили участок стены, который датируется временем создания знаменитого Первого храма. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля, речь идет о сооружении, возведенном во времена Иудейского царства для защиты Иерусалима с востока.

Открытие было сделано в национальном парке «Город Давида». Найденное сооружение позволяет лучше определить топографию фортификаций древнего Иерусалима еще до вторжения вавилонян.​

Фрагмент практически неповрежденной стены соединяет два других участка, которых ранее нашли на восточном склоне в 1960-х годах. Ширина сохранившейся части стены составляет около пяти метров, высота достигает трех метров.

Храм Соломона, или Первый Иерусалимский храм - легендарное хранилище скрижалей с десятью заповедями. Сооружение, согласно библейским преданиям, было стерто с лица земли в 586 году до нашей эры во время вторжения вавилонян.