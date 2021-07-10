Мужчина с ножом напал на полицейских в Грозном

В Грозном мужчина напал с ножом на полицейских, которые несли службу на стационарном посту. Он был ранен огнем из табельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ по Чечне.

«При въезде в Висаитовский район города Грозного вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чеченской Республике, несших службу на стационарном посту», - говорится в сообщении.

В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие. Мужчина был ранен и госпитализирован в больницу. От полученных ранений нападавший скончался.

Личность нападавшего установлена - это житель Грозного, 1993 года рождения. Полицейские не пострадали. Возбуждено уголовное дело.