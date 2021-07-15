Заказы Минобороны по Ту-160 загрузили авиазавод в Казани минимум на 7 лет

Производство новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М и модернизация существующего парка самолетов обеспечат загрузку Казанского авиационного завод на годы вперед, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ситуация сбалансирована, контракты с нашим заказчиком в лице министерства обороны подписаны. Они подписаны как на производство новых Ту-160, так и на модернизацию существующего парка "стратегов". Это для казанского завода обеспечит стабильную загрузку на ближайшие десять лет», - заявил Слюсарь.

Путин ответил, что загрузка завода обеспечена минимум на семь лет.

«На семь лет как минимум. Если исходить из тех планов, которые заказчик озвучил, это будет на больший период», - сказал глава ОАК.

Он также заявил, что перспективная программа для дальней авиации идет по графику.

Напомним, 13 июля на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности ракетоносцев Ту-160М. Он отметил, что продвинуться в решении этой задачи можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии.

В марте Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 был передан на предварительные испытания передали на испытания. Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев».

Напомним, 3 ноября 2020 года бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с двигателями НК-32-02. Полет проходил на высоте 6 000 метров и длился 2 часа 20 минут.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.