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В России планируют производить от дюжины Ил-114-300 в год

Тимур Шерзад
14:51 15.07.2021
В городе Луховицы уже строится второй летный образец, а дальневосточная компания «Аврора» уже заказала 19 машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В России планируют производить от дюжины Ил-114-300 в год. Об этом рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь. 

«Наши скромные планы предполагают производство двенадцати машин в год, но мы надеемся, что рынок, в том числе меры поддержки, авиационная мобильность, которая будут в труднодоступных регионах, повысят спрос на эту машину», - отметил он на встрече с президентом России.

Напомнив, что первый полет нового самолета состоялся в декабре 2020 года, Слюсарь уточнил, что в городе Луховицы уже строится второй летный образец, а дальневосточная компания «Аврора» уже заказала 19 машин. 

Также глава ОАК сообщил, что самолеты «Суперджет» становятся основой регионального авиапарка России. 

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