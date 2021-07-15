В России планируют производить от дюжины Ил-114-300 в год. Об этом рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Наши скромные планы предполагают производство двенадцати машин в год, но мы надеемся, что рынок, в том числе меры поддержки, авиационная мобильность, которая будут в труднодоступных регионах, повысят спрос на эту машину», - отметил он на встрече с президентом России.

Напомнив, что первый полет нового самолета состоялся в декабре 2020 года, Слюсарь уточнил, что в городе Луховицы уже строится второй летный образец, а дальневосточная компания «Аврора» уже заказала 19 машин.

Также глава ОАК сообщил, что самолеты «Суперджет» становятся основой регионального авиапарка России.