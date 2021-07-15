Российские авиакомпании получат еще 30 Sukhoi Superjet до конца года

Российские авиакомпании получат еще авиалайнеров 30 Sukhoi Superjet до конца года.

«У нас на крыле сейчас 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года, итого к концу года будут больше 180 самолетов летать», - сказал глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с Владимиром Путиным.

Слюсарь добавил, что благодаря сделанным инвестициям с «Суперджетом» удалось добиться повышения исправности, которая выросла на 10 процентов. Увеличился и средний налет на машину - сегодня он составляет 7-8 часов, что сопоставимо с конкурентами.

«Мы потихоньку приходим к тому, что «Суперджет» становится основой парка региональных самолетов, и на этой машине в основном у нас люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя Москву, в развитие той системы поддержки, которая нужна», - подчеркнул глава ОАК.

Он прокомментировал и ход работ по двигателю ПД-8, который заменит российско-французские PowerJet SaM146, стоящие на «Суперджете». Со слов Слюсаря, все идет по графику, а двигателисты демонстрируют значительные успехи. Если все пройдет хорошо, то получить новый отечественный двигатель получится в течение двух лет.

Также Слюсарь рассказал, что с 2022 года Минобороны будет получать по 12 истребителей Су-57 в год.