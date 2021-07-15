Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Российские авиакомпании получат еще 30 Sukhoi Superjet до конца года

Тимур Шерзад
14:16 15.07.2021
Благодаря сделанным инвестициям с «Суперджетом» удалось добиться повышения исправности, которая выросла на 10 процентов. Увеличился и средний налет на машину - сегодня он составляет 7-8 часов, что сопоставимо с конкурентами. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ОАК
Читайте нас на:

Российские авиакомпании получат еще авиалайнеров 30 Sukhoi Superjet до конца года. 

«У нас на крыле сейчас 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года, итого к концу года будут больше 180 самолетов летать», - сказал глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с Владимиром Путиным. 

Слюсарь добавил, что благодаря сделанным инвестициям с «Суперджетом» удалось добиться повышения исправности, которая выросла на 10 процентов. Увеличился и средний налет на машину - сегодня он составляет 7-8 часов, что сопоставимо с конкурентами. 

«Мы потихоньку приходим к тому, что «Суперджет» становится основой парка региональных самолетов, и на этой машине в основном у нас люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя Москву, в развитие той системы поддержки, которая нужна», - подчеркнул глава ОАК. 

Он прокомментировал и ход работ по двигателю ПД-8, который заменит российско-французские PowerJet SaM146, стоящие на «Суперджете». Со слов Слюсаря, все идет по графику, а двигателисты демонстрируют значительные успехи. Если все пройдет хорошо, то получить новый отечественный двигатель получится в течение двух лет. 

Также Слюсарь рассказал, что с 2022 года Минобороны будет получать по 12 истребителей Су-57 в год. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:56 В стране и мире
Видео
Гигантский «пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
14:29 В стране и мире
В Кремле заявили, что территориальная целостность Украины не подвергается сомнению в России
12:32 Спорт
В РФС ответили на вопрос о назначении Бердыева главным тренером сборной по футболу
11:17 В стране и мире
Путин назвал изменения в Конституции РФ достойным ответом на новые вызовы
10:17 В стране и мире
Видео
Парламент Украины уволил Авакова с должности главы МВД
Популярное
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Захарова ответила на решение США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого
Мэр Майами объяснил свое заявление об авиаударах по Кубе
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Кардиолог назвал неожиданную пользу ежедневного употребления кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.