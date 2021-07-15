В Кремле заявили, что территориальная целостность Украины не подвергается сомнению в России

В России на официальном уровне территориальная целостность Украины никем не подвергается сомнению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о широкой дискуссии среди экспертов, которая была вызвана обнародованной ранее статьей Владимира «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет...Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят», - заявил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что даже если эксперты принадлежат к партии власти, их мнение никак не связано с официальной позицией российских властей.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Украинской Республике не следует беспокоиться из-за некоторых заявлений экспертов. Песков заметил, что их «ни в коем случае» не следует рассматривать как территориальные претензии с российской стороны.

Напомним, что в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины. Кроме того, глава государства оценил заявления о России как о «стране-агрессоре». Президент напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины.