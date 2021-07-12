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В Совфеде РФ объяснили главный посыл статьи Путина об Украине

Виктория Ивашечкина
21:50 12.07.2021
По словам вице-спикера, РФ никогда не будет «анти-Украиной».
В Совфеде РФ объяснили главный посыл статьи Путина об Украине
© Фото: kremlin.ru
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал о главном посыле статьи президента России Владимира Путина о русских и украинцах. В частности, он прокомментировал тезис о том, что РФ никогда не станет «анти-Украиной».

Напомним, в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины.

Кроме того, Путин оценил заявления о России как «стране-агрессоре». Президент напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины.

«Блестящая статья и по смыслу, и по аргументации - как исторической, так и современной», - написал Косачев в соцсетях.

По его мнению, без ухода от проблемных тем в статье обозначены исторические предпосылки и имеющиеся возможности для нормализации отношений.

«Россия никогда не будет «анти-Украиной», и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье», - подчеркнул он.

Кроме того, в своей статье президент России Владимир Путин заявил, что Киеву на самом деле не нужен Донбасс.

По его словам, на переговорах и после «одергивания» со стороны западных партнеров, представители Украины периодически заявляют о своей приверженности Минским соглашениям.

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